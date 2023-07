Amsterdam aA nl Einde aan tijdperk Tadic: "De Litmanen van deze periode''

Na vijf seizoenen Tadic on Fire is het vuur gedoofd. Ajax en de Servische aanvoerder gaan officieel uit elkaar. Hij zegt dat het zowel voor hem zelf als voor de club het beste is om een nieuwe start te maken.

Sander Zeldenrijk schreef een boek over het fenomeen Tadic. Hij zegt dat hij toch wel even in de war was toen hij hoorde dat Tadic zou vertrekken. "Natuurlijk wisten we dat dit moment zou komen. Je kan heel weemoedig zijn, maar natuurlijk is er een leven na Dusan Tadic. Maar het is ook een einde van een tijdperk en daar mag je wel even bij stilstaan", vertelt hij. Tadic heeft al vaker aangegeven dat hij de selectie op dit moment niet goed genoeg vindt. "Ik denk dat deze beslissing op dit moment voor alle partijen op dit moment het beste is", vertelt Zeldenrijk. "Tadic wil nog graag belangrijk zijn in de herfst van zijn carrière. Ajax begint op dit moment helemaal opnieuw met een nieuwe trainer, staf en nieuwe spelers. Ik snap zijn verzoek om niet mee te doen aan dat nieuwe project."

"We need to pak routiniers met winnaarsmentaliteit" Sander Zeldenrijk, auteur boek over Tadic

Toch zijn niet alle fans het daarmee eens. "Ik kan me eigenlijk geen Ajax zonder Tadic voorstellen", vertelt een fan. "Hij heeft zoveel betekend voor de club en hij is echt een baas in het veld. Hij is een voorbeeld voor de rest van de jongens." Wat Tadic nu gaat doen is nog niet bekend. Wel heeft hij aangegeven ooit graag terug te keren als trainer. Zeldenrijk: "Ik hoop wel dat we op een mooie manier afscheid van hem mogen nemen. Dus iets meer dan alleen een rondje over het veld. Dat verdient hij. En we gaan hem sowieso nog terug zien, daar twijfel ik niet aan."