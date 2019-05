Ajax mist Champions League-finale na goal in laatste seconde

AMSTERDAM - Ajax staat op 1 juni niet in de finale van de Champions League tegenover Liverpool. Woensdagavond werd het in de allerlaatste seconde 2-3 voor Tottenham Hotspur. Matthijs de Ligt en Hakim Ziyech maakten de Ajax-doelpunten, maar Lucas Moura scoorde na rust drie keer tegen.

Binnen vijf minuten zette De Ligt het stadion al in vuur en vlam. Uit een corner van Lasse Schöne kopte de aanvoerder raak: 1-0. Daarna kreeg de Spurs wat mogelijkheden. Heung-Min Son raakte de paal en Ajax-doelman André Onana moest een paar reddingen verrichten.

2-0

Ook Ajax bleef gevaarlijk. En dat resulteerde na ruim een half uur zelfs in de 2-0. Een mooie aanval eindigde via Donny van de Beek en Dusan Tadic bij Ziyech. De Marokkaan scoorde vervolgens op schitterende wijze met links. Tottenham wist toen dat het minimaal drie goals moest maken om door te gaan.

2-2

Na rust drongen de Engelsen dan ook flink aan. Dat zorgde vrij snel voor de 2-1. Een razendsnelle aanval brak de verdediging van Ajax open, waarna Lucas Moura scoorde op aangeven van Dele Alli. Even later was de spanning volledig terug toen Lucas Moura opnieuw scoorde. Onana redde in eerste instantie heel knap op een inzet van Fernando Llorente, maar in de drukte ging de bal er alsnog in.

2-3

In het laatste half uur was de spanning om te snijden. Beide ploegen kregen kansen om nog een doelpunt te maken. Uiteindelijk leek Ajax met pijn en moeite stand te houden, maar in de 95e minuut besliste Lucas Moura anders.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne (Veltman/59), De Jong, Van de Beek (Magallan/90); Tadic, Dolberg (Sinkgraven/67), Ziyech

Opstelling Tottenham Hotspur: Lloris; Trippier (Lamela/81), Alderweireld, Vertonghen, Rose (Davies/82); Wanyama (Llorente/46), Sissoko, Eriksen; Dele Alli, Lucas Moura, Son