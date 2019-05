Joël Veltman: "Iedereen is in rouw"

AMSTERDAM - Het mocht niet zo zijn voor Ajax woensdagavond. Dankzij een tegendoelpunt diep in blessuretijd loopt de club uit Amsterdam de Champions League-finale mis. Verdediger Joël Veltman is uiteraard zwaar teleurgesteld.

"Voor mijn gevoel zouden ze niet scoren", zegt Veltman. "Iedereen is in rouw. Dusan Tadic zei na het tegendoelpunt nog: 'jongens, nog één minuut'. Maar uiteindelijk zit je in zak en as."

"Je mag ongelofelijk trots zijn op jezelf, stuk voor stuk", vervolgt de Ajacied. "Daar heb je nu niks aan, maar uiteindelijk moet dat wel gaan overheersen."

Zondag wacht FC Utrecht alweer in de strijd voor de landstitel. "We hebben nog twee finales. Als je die wint, dan ben je kampioen", sluit Veltman positief af.

