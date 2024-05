Ramptoeristen kijken hoe graafmachine meters diep in de blubber wegzakt

"We zien dat mensen het gebied in gaan terwijl dat verboden is. Er staan borden van beheerder Landschap Noord-Holland waarop staat dat het om een natuurterrein gaat. Het is bovendien heel erg gevaarlijk. Het terrein is niet stabiel. Dat kan je natuurlijk al zien aan de graafmachine zelf die is weggezakt. We roepen de mensen daarom op: blijf thuis", zegt woordvoerder Thijs Nouwens van het Hoogheemraadschap.

Af en toe stoppen er auto's op de noodstrook op de N99 om te kijken naar de weggezonken graafmachine. Een paar honderd meter verderop steekt de gele arm nog boven het water uit. Maar meer is er dan ook niet te zien.

"We horen van de mensen ter plaatse dat er ook drones de lucht in gaan om beelden te maken. Dat is daar verboden vanwege de aanvliegroute richting Maritiem Vliegkamp de Kooy in Den Helder. Het mag gewoon niet", legt Nouwens uit.

