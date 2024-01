Graafmachine maakt vogelnestje: de oeverzwaluw is weer welkom in Blaricum

De oeverzwaluw is weer welkom in Blaricum: met vereende krachten is de oeverzwaluwenwand in de Groeve Oostermeent gerestaureerd. Dat gebeurde door een groep vrijwilligers van het Goois Natuurreservaat en de Vogelwerkgroep Het Gooi. Met de gerestaureerde wand kunnen oeverzwaluwen weer rustig broeden.

Oeverzwaluwwand wordt gerestaureerd - NH Nieuws

Het is een gek idee dat een enorme graafmachine nodig is om een vogelnestje te maken. Dick Jonkers van de Vogelwerkgroep het Gooi legt het uit: "De zandwand waar een oeverzwaluw in broedt, ontstond vroeger door een stromende beek of hier ter plaatse door de Zuiderzee, die tegen een Gooise uitloper van de Utrechtse Heuvelrug aan klotste. Maar nu alles is bedijkt en beschoeid gebeurt dat niet meer en dreigt de oeverzwaluw in Nederland uit te sterven. Op deze manier helpen we ze een handje." Tekst gaat verder na de foto.

De graafmachine maakt de oeverzwaluwwand weer mooi strak - Foto: NH Media/Stephan Roest

Omdat de oeverwand langzaam verzakt, moet om de zoveel jaar de wand opnieuw worden afgestoken. Dick: "Als we dat niet doen kan een vos heel makkelijk de nesten leegroven, zoals afgelopen jaar wel eens is gebeurd. We vullen ook de oude nestgangen opnieuw met zand zodat de oeverzwaluw volgend jaar weer een vers nest kan uitgraven." Tekst gaat verder na de foto.

Dick Jonkers in actie: met een buis en een zandduwer wordt de oude nestgang opnieuw met zand gevuld. - Foto: NH Media/Stephan Roest

Het is een fris, maar alle vrijwilligers werken zich warm. De oeverzwaluw heeft het beter bekeken: "Die zit nu lekker in warm in tropisch Afrika achter de vliegen en de muggen aan. Maar straks in maart als hij hier weer opduikt, is zijn bedje gespreid."