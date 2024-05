Politie grijpt vannacht niet in bij bezetting Binnengasthuisterrein in Amsterdam

Dit is een verschil met de situatie op maandag op het Roeterseiland in Amsterdam waar wel is gevorderd door de UvA en ook aangifte is gedaan van erfvredebreuk, schrijft de politie in een verklaring.

De driehoek (de burgemeester, de officier van justitie en politiechef) vindt het nu te gevaarlijk om de barricades weg te halen. De UvA wil eerst overleggen met de studenten en rust brengen. Er is een risico op onveilige situaties en onrust, en er zijn niet genoeg agenten om alles veilig te laten verlopen. Deze beslissing geldt alleen voor vannacht.