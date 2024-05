UvA-docent ging in gesprek met demonstranten op Roeterseiland: "Ik kijk er met gemengde gevoelens op terug"

Belang van dialoog

Naar de afgelopen 24 uur kijkt Machiel Keestra vanuit verschillende perspectieven. Keestra voelt zich ook persoonlijk betrokken. Zelf heeft hij een joodse achtergrond. De UvA-docent verafschuwt de aanval door Hamas en de huidige oorlog in Gaza die zoveel vernietiging en onschuldige slachtoffers kent.



Als wetenschapsfilosoof deelt hij een perspectief waar hij begrip en sympathie heeft voor sommige vragen die de demonstranten aan de UvA stellen: onze activiteiten als academici en als universiteit moeten wij ook beoordelen op hun maatschappelijke en ethische consequenties. Met een kanttekening: "Ik denk dat sommige wensen van de demonstranten minder gepast zijn. Als instelling is het niet zozeer onze rol om een positie in te nemen in een geopolitiek conflict zoals de situatie in Gaza. Bovendien: als we dat zouden doen dan zouden we dat ook moeten doen over andere conflicten elders op de wereld, terwijl er in veel gevallen studenten en medewerkers zijn die betrokken zijn bij de verschillende, soms strijdende, partijen in die conflicten. Studenten en medewerkers hebben individueel natuurlijk wel de vrijheid om zich daarmee te engageren: of het nu om Gaza, Soedan, Tibet of nog andere onderwerpen gaat."



De universitair docent is van mening dat de eis van de demonstranten om de bestaande samenwerkingen met Israëlische instituten te onderzoeken in het licht van deze oorlog op zichzelf zinvol is. Dit zou in een dialoog met het bestuur gedaan kunnen worden. Weliswaar heeft het bestuur inmiddels daarin al inzicht gegeven, maar dat zou het begin van een gezamenlijk onderzoek moeten zijn. Hij vindt het zeer spijtig dat de ontwikkelingen van gisteren en vannacht dat proces in de kiem lijkt te smoren. Uiteindelijk zullen we in dialoog met elkaar, studenten, medewerkers en bestuur, moeten werken aan een universiteit die maatschappelijk verantwoord opereert.