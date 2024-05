Demonstratie pro-Palestijnse betogers beëindigd na onrustige nacht: 140 mensen aangehouden

De UvA vroeg rond 22.00 uur aan de studenten of zij de campus wilden verlaten. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, besloot ook de politie een oproep te doen. Via X riepen zij iedereen op om weg te blijven van Roeterseiland. De demonstratie had een 'aanzuigende werking'.

Barricades

Een deel van de demonstranten verlieten daarna het terrein. De overgebleven groep maakte barricades, zodat 'hooligans' niet bij hen in de buurt konden komen. Volgens een van de demonstranten werd het conflict van eerder op de avond veroorzaakt door 'Zionistische hooligans.'

De driehoek (burgemeester, politie en OM) besloot samen vervolgstappen te zetten. Demonstranten die binnen de barricades stonden gaven aan daar niet in mee te gaan. Rond half een vannacht barricadeerden de demonstranten de Nieuwe Prinsengracht en de Nieuwe Achtergracht.

Ondertussen arriveerden er steeds meer politieauto's, busjes en zelfs een shovel, bij politiebureau Centrum Amstel. Leden van de Mobiele Eenheid stonden klaar voor een seintje van de driehoek, die nog in overleg waren.

Rond 02.00 kwam de ME in actie en verplaatste zich met alle voertuigen naar de demonstratie. Aan de kant van de Nieuwe Prinsengracht werd in een shovel begonnen aan de ontmanteling van één van de vier barricades. Er werden bakstenen in de richting van het voertuig gegooid en er vuurwerk afgestoken.

