Honderden pro-Palestijnse demonstranten bij tentenkamp Universiteit van Amsterdam

Sinds het begin van de middag worden er tenten opgezet en twee bruggen gebarricadeerd. Alle demonstranten dragen mondkapjes of andere vormen van gezichtsbedekking. Het 'Gaza Solidariteitskamp', zoals de studenten het noemen, is geïnspireerd op de campusprotesten in Amerika. Daar werden de afgelopen weken zo'n 2000 Amerikaanse studenten opgepakt.

Als het aan de studenten ligt, blijft de mini-camping nog wel even staan. "We blijven hier totdat de UvA onze eisen overneemt en open is over hun rol in de oorlog in Gaza", vertelt een woordvoerder van de studenten die zichzelf Spike noemt.

Nog geen aangifte

Een Joodse student zegt zich juist onveilig te voelen door het protest. "Ze zingen echt agressieve leuzen. Ik voel me onveilig. Het zijn ook niet alleen studenten, maar iedereen kan er gewoon bij gaan staan", vertelt ze.

De UvA laat weten het protest voor nu te laten, maar dat het niet de bedoeling dat ze hier overnachten. Als dat gebeurt, gaat de UvA aangifte doen en zal er mogelijk ingegrepen worden. De ME is in ieder geval opgeroepen en die staan stand-by.

