Teruglezen: zo verliep het 'Gaza Solidariteitskamp' op de UvA vannacht

Een deel van de UvA-campus op Roeterseiland in Amsterdam wordt sinds vanmiddag bezet door demonstranten. Ze hebben er hun tenten opgezet en willen deze nacht niet vertrekken. De UvA zegt in dat geval aangifte te zullen doen, de politie meldt dat er bij een aangifte wordt ingegrepen. In dit liveblog kun je de laatste ontwikkelingen op de voet volgen.