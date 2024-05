Woede en verdriet bij Naarders: kleinste Appie van Nederland gaat toch écht dicht

Maar de Albert Heijn hield voet bij stuk. "Deze beslissing hebben we zeker niet over één nacht ijs genomen en is het gevolg van meerdere factoren. We snappen dat klanten het jammer vinden dat onze winkel in Naarden-Vesting sluit en we waarderen hun betrokkenheid. De winkel sluit halverwege 2024." Wat die factoren voor de sluiting precies zijn, gaf Albert Heijn niet prijs.

Een droevige dag

Rob Coppenhagen laat aan NH weten enorm te balen van deze beslissing. "11 mei 2024 is voor de bewoners en ondernemers van Naarden-Vesting een droevige dag. We hebben van alles geprobeerd om Albert Heijn het belang van de vestiging voor ons stadje te laten inzien, maar daar stonden ze niet voor open. Dicht bij, kleinschalig, de menselijke maat past niet meer in hun formule."

Zaterdagmiddag wordt er een 'passend afscheid' georganiseerd voor de winkel en het personeel. "We roepen alle bewoners en ondernemers via alle media op daarbij te zijn. Ook vragen we inwoners de vlag halfstok te hangen."

Klein beetje hoop

Toch geeft Coppenhagen de moed nog niet helemaal op. "We hebben nog steeds hoop op een ondernemer die onze stad met een kleinschalige supermarkt verrijkt. Wat zullen we die dankbaar zijn en wat zullen we die feestelijk welkom heten. Die dag gaat de vlag weer uit!"