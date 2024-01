Blijft de kleinste Albert Heijn van Nederland tóch bestaan? Naarders in gesprek met winkelketen

Mag de kleinste Albert Heijn van Nederland tóch blijven? Daar gaan een aantal Naarders over in gesprek met de supermarktketen. De winkel, die in Naarden-Vesting staat, zou halverwege 2024 sluiten, maar door veel ophef lijkt het hoofdkantoor van AH toch terug te krabbelen.

In november kregen de inwoners van Naarden-Vesting te horen dat 'hun' Albert Heijn, ook wel de kleinste Albert Heijn van Nederland, definitief zou gaan sluiten. Dat zorgde voor grote verontwaardiging in de stad. "In de buurt-app ging het nergens anders meer over. Iedereen was ongelofelijk ontzet", vertelde Rob Coppenhagen, inwoner van Naarden-Vesting.

Hij startte samen met vijf anderen een petitie om de supermarkt te behouden, die inmiddels al ruim 1.600 keer is ondertekend. "De Albert Heijn betekent hier heel veel voor mensen. Er wonen hier veel ouderen, die nog net hun dagelijkse wandeling naar de supermarkt kunnen maken. Het zorgt echt voor verbinding. Daar zou de Albert Heijn supertrots op moeten zijn."

Toch hoopvol

Alle ophef en media-aandacht leek in eerste instantie het besluit van de winkelketen niet te veranderen. Zo vertelde een woordvoerder eerder: "We snappen dat klanten het jammer vinden dat onze winkel in Naarden-Vesting sluit en we waarderen hun betrokkenheid. Deze beslissing hebben we zeker niet over één nacht ijs genomen en is het gevolg van meerdere factoren." Er was geen twijfel; de zaak zou halverwege 2024 de deuren sluiten.

Toch lijkt volgens Coppenhagen de AH nu enigszins terug te krabbelen. "Dat de supermarkt wellicht niet dicht hoeft, is allerminst een gelopen race. Op diverse niveaus en met verschillende doelen vinden er gesprekken plaats en dat op zichzelf is hoopvol."

Nieuwe invulling

Maar of die gesprekken gaan lopen zoals Coppenhagen hoopt, is nog maar de vraag. Een woordvoerder van de AH laat aan NH weten: "We zijn al geruime tijd in contact met bewoners en de gemeente over de sluiting later dit jaar en over de invulling van een volgende bestemming voor het pand. We vinden een soepele overgang hierbij belangrijk en daar ondersteunen we bij. Gesprekken met betrokken partijen zijn hier een onderdeel van."

Wat de supermarktketen zelf als nieuwe invulling voor zich ziet, is niet bekend. Ze gaan hierover in januari in gesprek met de initiatiefnemers van de petitie.