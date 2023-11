Naarden let op de kleintjes: bewoners willen mini-Appie houden

In een charmant, crèmekleurig gebouwtje aan de Marktstraat in Naarden-Vesting zit de kleinste Albert Heijn van Nederland. Hoewel je er nauwelijks je kont kan keren is 'ie enorm geliefd bij de - veelal oude - bewoners van de stad. Toch heeft de Albert Heijn besloten de zaak in 2024 te sluiten. Onbegrijpelijk, vindt Rob Coppenhagen. Samen met vijf andere Naarders komt hij in opstand tegen het besluit.

"Er gingen al een tijdje geruchten dat de kleine Albert Heijn hier zou sluiten. Iedereen die ik sprak, hoorde dat met ongeloof aan. De kleine Albert Heijn voldoet een enorme behoefte hier", vertelt Rob Coppenhagen, inwoner van Naarden-Vesting.

Afgelopen vrijdag bevestigde de Albert Heijn de geruchten in een lokale krant. Coppenhagen: "In de buurtapp ging het nergens anders meer over, iedereen was ongelofelijk ontzet ervan. Toen dacht ik: we moeten wat doen."

Samen met vijf anderen besloot hij een petitie te starten, 'om te kijken of er meer mensen zo ondersteboven van waren als wij'. Binnen een paar dagen is die al bijna duizend keer ondertekend en stromen de reacties binnen. "Ik werd gebeld door een jongen die de petitie zag. Zijn vader woonde hier in de Vesting. Hij is begin 90 en fysiek niet meer helemaal goed, maar de wandeling naar 'zijn Appie' haalt hij nog. En zo zijn er nog meer verhalen."

Maatschappelijk belang

In het gebied wonen veel ouderen die gebruik van die vestiging. "Het is gezellig, makkelijk. Even het wandelingetje naar de Albert Heijn, waar ze mensen tegenkomen om een praatje mee te maken. Het is voor sommige ouderen echt heel waardevol."

Coppenhagen hoopt dat de Albert Heijn in gaat zien dat de vestiging een groot maatschappelijk belang heeft in de stad. "Het gaat niet om de boodschappen, maar dat je mensen zo lang mogelijk zelfstandig kan houden. En hun huis uitkomen en bewegen. Het houdt de eenzaamheid tegen. Het is die dagelijkse routine van 'even naar de Albert Heijn'. De grote Albert Heijn heeft dat effect niet. Het kleine winkeltje, daar zou de Albert Heijn supertrots op moeten zijn."

Heroverwegen

Met de petitie hoopt hij dat de Albert Heijn de keuze gaat heroverwegen. "Ik weet niet zeker of het gaat lukken. Ik weet wel dat toen we hier met z'n zessen bijeen waren, we gelijk allemaal plannen hadden om voor reuring te zorgen. Met andere woorden: we laten het hier niet bij zitten."

"Ik wil ze niet pesten", wil Coppenhagen nog toevoegen. "Maar het zou zo mooi zijn als de Albert Heijn misschien straks toch denkt van: hee, waar praten we eigenlijk over."