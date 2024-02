Naarders voeren acties voor behoud kleinste Albert Heijn: "Praten heeft blijkbaar geen zin"

Inwoners uit Naarden gaan actievoeren om 'hun Appie' aan de Marktstraat te behouden. Als het aan Albert Heijn ligt, zal de kleinste vestiging in Naarden-Vesting in de loop van dit jaar sluiten. Daar zijn de Naarders fel op tegen. Petities en gesprekken met de AH leverden vooralsnog niets op - daarom is het volgens de inwoners tijd voor actie.

"De kleinste Albert Heijn van Nederland heeft een groot maatschappelijk belang en mag daarom absoluut niet sluiten", vindt Rob Coppenhagen. Hij is een van de initiatiefnemers van de petitie 'Naarden ontzet! Houdt de kleinste Appie van NL in Naarden-Vesting open!' Samen met vijf andere Naarders ging hij in opstand tegen het besluit van Ahold, het hoofdkantoor van de Albert Heijn, om hun geliefde supermarkt te sluiten.

De aangekondigde sluiting zorgde voor grote verontwaardiging bij inwoners van Naarden-Vesting. "In de buurtapp ging het nergens anders meer over, iedereen was ongelofelijk ontzet ervan", vertelde Coppenhagen eerder aan NH. "Ik werd gebeld door een man die het nieuws hoorde. Zijn vader woonde hier in de Vesting. Hij is begin 90 en fysiek niet meer helemaal goed, maar de wandeling naar 'zijn Appie' haalt hij nog. En zo zijn er nog meer verhalen."

Petitie

Coppenhagen startte een petitie om de Albert Heijn te laten zien hoe belangrijk de kleine 'Appie' voor de buurt is. In een korte tijd werd die zo'n 1.600 keer ondertekend. De winkelketen besloot om de tafel te gaan met de initiatiefnemer van de petitie, wat zorgde voor een sprankje hoop. "Dat de supermarkt wellicht niet dicht hoeft, is allerminst een gelopen race. Op diverse niveaus en met verschillende doelen vinden er gesprekken plaats en dat op zichzelf is hoopvol", vertelde Coppenhagen.

Maar helaas: de gesprekken leverden niets op. Ahold houdt voet bij stuk en is nog steeds van plan de supermarkt halverwege 2024 te sluiten. Volgens hen waren de gesprekken vooral bedoeld om te overleggen over een nieuwe invulling van het pand. Het besluit dat de kleinste Albert Heijn haar deuren zou sluiten, stond vast.

Dan maar actie

Toch laat Coppenhagen het hier niet bij. "Praten heeft blijkbaar geen zin, dus nu is het tijd voor actie." Samen met stadgenoot Leonard Koningswijk - en vele andere Naarders - organiseert hij de komende maanden acties die 'steeds spraakmakender zullen zijn'. "We willen daarmee de concernleiding duidelijk maken dat onze 'super' onderdeel is van onze samenleving. De AH heeft ook een verantwoordelijkheid naar kleine gemeenschappen."

De eerste actie is vandaag aangekondigd: In een YouTube-video vertelt de 14-jarige Ole in een filmpje van bijna 9 minuten waarom de Albert Heijn voor de Vesting zo belangrijk is en wat het betekent voor veel oudere bewoners. Kroningswijk: "We hopen hiermee dat er een reactie komt van Ahold. Als die er niet komt, volgt over ongeveer een maand een nieuwe actie."

Welke actie we dan kunnen verwachten, houden ze nog even onder de pet. "Maar we hopen natuurlijk dat de Albert Heijn zo snel mogelijk van gedachte verandert."