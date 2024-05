Uilvriendelijke paaltjes en vleermuisschermen: A.C. de Graafweg diervriendelijk op de schop

De vleermuisschermen staan er al een paar jaar. De palen met netten zijn op plekken gekomen waar bomen zijn gekapt. Vleermuizen die in huizen of kerken in Opmeer wonen, vliegen via de A.C. de Graafweg naar Benningbroek voor voedsel. Eén van de maatregelen die vooraf door de ecoloog is bedacht om tijdens de renovatie rekening te houden met de dieren in de omgeving. Inmiddels zijn veel van de schermen weer vervangen door bomen.