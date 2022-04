Kerktorens afspeuren naar vleermuizen: "Soms moet je het met alleen poep doen"

Het is een jaarlijks onderzoek om te kijken hoeveel en welke vleermuizen zich begeven in de regio. De dieren hebben vaste verblijfplekken, dus geeft het een goed beeld hoe het ervoor staat.

In de eerste kerk, in Hoogwoud, is het al snel raak. In een kier in de muur zit een groep watervleermuizen. En op de kerkzolder wordt een grootoorvleermuis gevonden. "Deze toren wordt veel gebruikt door vleermuizen. De grootoor zien we vaker op dit soort plekken, maar de watervleermuizen zitten meestal in dikke bomen", vertelt Carola.

Poep

Dat ze überhaupt vleermuizen vinden is al bijzonder. Want in andere kerktorens, in Aartswoud en Spanbroek, moeten de onderzoekers het doen met alleen vleermuispoep. "Daaraan kan je zien welk soort er komt, en ook of er sprake is van oude of verse uitwerpselen. Poep zegt heel veel, soms is dat waar je het mee moet doen", vertelt de ecoloog lachend.

Zo komt ze na een ingewikkelde kruiproute terug met een hand vol korrels. Het blijkt poep van een laatvlieger te zijn, vertelt ze triomfantelijk. "Die vind je niet zo vaak, dus al je die dan wel vindt, is dat een mooi gegeven. Al met al ben ik erg tevreden met wat we hebben gevonden."

Twijfels over vleermuisnetten

Alhoewel veel mensen de vleermuizen niet zien, wordt er van alles aan gedaan om de populatie in stand te houden. Zo heeft de Provincie na het weghalen van bomen bij de vernieuwde A.C. de Graafweg daar een lang en hoog scherm neergezet. Die dient als een soort navigatie.

Maar bioloog Theo Koelman liet eerder al weten z'n twijfels te hebben over het nut van het 62.000 euro kostende project. "Het is de bedoeling dat er uiteindelijk bomen worden geplant. Waarom doe je dat dan niet meteen? En als het gaat om de vleermuizen. Zijn er metingen gedaan zodat ze weten dat er hier veel vleermuizen vliegen? Ik vraag mij dat af."

Eikenprocessierups

Zelf plaatst hij vrijwillig nestkasten voor de vleermuizen. Dieren die alleen insecten eten, en ook nuttig kunnen zijn als duurzame bestrijder van de eikenprocessierups. "Door die kasten op te hangen kun je vleermuizen stimuleren ze op te eten. Het is een mooie manier van natuurlijke bestrijding", vertelt ecoloog Carola van de Tempel.