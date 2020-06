West-Friese gemeenten kiezen voor duurzame oplossing voor bestrijden eikenprocessierups

Vooralsnog lijkt West-Friesland gespaard te blijven en zijn er geen al te grote zorgen over de eikenprocessierups. Zo geven verschillende gemeenten aan nog geen of weinig nesten te hebben gevonden. In de gemeente Koggenland zijn zelfs nog helemaal geen processierupsen gesignaleerd. "Als het wel gebeurt, gaan we de bomen afsluiten met een lint en de situatie goed monitoren. Maar dat is nu nog niet nodig", vertelt de gemeente. In Medemblik zijn tot nu toe slechts drie nesten gevonden.

Toename

In Opmeer zijn ze dit jaar gestart om met vrijwilligers, nestkasten voor mezen en vleermuizen op te hangen. Daar zien ze juist dit jaar een toename van het aantal nesten. Alle zeventien zijn direct verwijderd. Met name waren er veel nesten rondom industrieterrein De Veken. "Op plekken waar veel mensen komen zoals bij het zwembad waar ook eiken staan, controleren we wekelijks", legt coördinator groenbeheer Harry van Langen van gemeente Opmeer uit.

Bekijk hier de inspectieronde van de mezenkasten bij De Weijver in Hoogwoud: