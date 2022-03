Vraagtekens bij scherm voor vleermuizen in Spanbroek: "Waarom niet meteen bomen?"

Zo'n 700 boomstammen worden langs de A.C de Graafweg bij Spanbroek geplaatst. Als onderdeel van een indrukwekkend hekwerk, compleet met gaas. Het gaat niet om een geluidswal, maar om een navigatiescherm voor dwergvleermuizen. Als tijdelijke vervanger van de gekapte bomen. Kosten: 62 duizend euro. Het project zorgt bij bioloog Theo Koelman voor de nodige vraagtekens.

Bioloog Theo Koelman plaatst vraagtekens bij het scherm - NH Nieuws/Michiel Baas

Als bioloog is Koelman begaan met de natuur in de gemeente Opmeer. Op vrijwillige basis helpt hij de gemeente onder meer met het ophangen van nestkasten, voor bijvoorbeeld uilen en vleermuizen. Voor vleermuizen zijn dit er zo'n 30 in de gemeente Opmeer. "Vleermuizen zijn heel nuttig omdat ze insecten vangen. We hebben hier veel nestkasten opgehangen om de eikenprocessievlinder tegen te gaan." Hij staat voor het navigatiescherm dat momenteel wordt aangebracht langs de A.C de Graafweg, de twaalf kilometer lange weg die momenteel heringericht wordt. Hierlangs moeten de vleermuizen - tijdelijk - vliegen tijdens het insectenseizoen, zo is het idee van de Provincie Noord-Holland. Rijen met boomstammen - 700 in totaal en verspreid over 1400 meter - verrijzen als imposant houten hekwerk. Het bovenste deel wordt van gaas voorzien.

700 boomstammen langs de AC De Graafweg - NH Nieuws/Michiel Baas

Koelman snapt de beweegredenen. "Vleermuizen vliegen altijd langs de randen, zogenaamde linten. Dus proberen ze zo'n lint te creëren omdat de bomenrij is gekapt. Gaas zorgt ervoor dat ze in de luwte gaan vliegen." Maar er zijn ook vraagtekens. "Dit kost heel veel geld. En waarom? Het is de bedoeling dat er uiteindelijk bomen worden geplant. Waarom doe je dat dan niet meteen? Ik snap daar weinig van. En als het gaat om de vleermuizen: zijn er metingen gedaan zodat ze weten dat er hier veel vleermuizen vliegen? Ik vraag mij dat af." 'Geef mij maar bomen' Bewoners van de K. Komensingel in Spanbroek kijken uit op het nieuwe bouwwerk. "Ik dacht eigenlijk dat het een nieuwe geluidswal moest worden", zegt Erik van der Molen. "Maar het bleek voor vleermuizen te zijn. Het lijkt mij een nogal kostbare oplossing, zeker als van tijdelijke aard is. Ik heb liever bomen, dat vind ik veel mooier." Buurman Bart Kristel sluit zich daarbij aan. "Geef mij maar bomen."

1400 meter meter navigatiescherm voor de dwergvleermuis - NH Nieuws/Michiel Baas

Het planten van bomen laat nog op zich wachten, legt woordvoerder Suzette van den Heuvel van de Provincie Noord-Holland uit. "Omdat de werkzaamheden aan de A.C de Graafweg nog maar pas zijn begonnen. De weg wordt een stuk verlegd, net als het fietspad. Bij de nieuwbouwwijk Heerenweide kunnen ook nog geen bomen worden geplant, omdat daar bijvoorbeeld de sloot nog wordt verschoven en er kabels en leidingen moeten worden verlegd. Pas als die werkzaamheden zijn afgerond, worden er bomen teruggeplaatst." De kosten voor het scherm worden beraamd op 62 duizend euro en is meegenomen in de totale begroting van 49 miljoen euro. Het project komt onder meer voort uit ecologische verplichtingen, zegt Van den Heuvel. "Omdat er bomen zijn gekapt. Het aanbrengen van dit scherm zorgt ervoor dat de vleermuizen net als voorheen kunnen leven. Het is bekend dat het een route is voor vleermuizen, dat is gemeten."