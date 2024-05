Olympiër Ailly Luciano maakt rentree om handbalsters Volendam in eredivisie te houden

Volendam nam vorige week afscheid van coach Zsigmond Makay. Assistent-trainer Maurits van Buren werd doorgeschoven en is dolblij met de komst van Luciano. "Ze is een olympiër. Als ze dan de kleedkamer komt inlopen, is dat een bepaalde manier van gezag. Ze heeft het zelf ook heel goed opgepakt", aldus Makay.

Olympische Spelen

In 2016 deed Luciano mee aan de Olympische Spelen in het Braziliaanse Rio de Janeiro. Voordat ze in 2021 stopte, speelde ze bij het Franse Metz. In de Franse stad woont de handbalster nog.