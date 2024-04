Wekelijks van Zuid-Limburg naar 't Veld: Edwin Janssen offert veel op voor handbalsucces

VZV is mede dankzij Janssen na een minder seizoen weer helemaal terug in de top van het Nederlands handbal. De opofferingen van Janssen vallen daarom in het niets bij het zien van de goede prestaties van de club. "Ik heb ook op sommige momenten het handbal niet leuk gevonden. Maar als je er veel tijd in stopt en je wint, dan maakt dat veel goed."

Bekijk bovenaan dit artikel de reportage over handbalcoach Edwin Janssen in 't Veld.