Handbalsters VZV gaan voor nieuwe stunt tegen koploper VOC: "Alles moet kloppen"

Regerend landskampioen VOC uit Amsterdam verslikte zich dit seizoen pas één keer in een opponent. Uitgerekend provinciegenoot VZV uit 't Veld was in november de betere partij. Morgenavond staan beide ploegen opnieuw tegenover elkaar en hoopt het VZV van trainer Edwin Janssen dat huzarenstukje te kunnen herhalen. "Wij geven nooit op."

VZV-trainer Edwin Janssen (l) en aanvoerster Jane Kramer - Foto: Orange Pictures

"De vorige keer hebben we ons niet veel aangepast aan VOC", herinnert Janssen zich. "We speelden ons eigen spel en daarin ligt ook nu weer voor ons de kans. VOC is snel, technisch en enorm goed in de een-op-een. Wij geven echter nooit op en spelen als een collectief. Als alles klopt, dan kan het weer gebeuren."

"In je achterhoofd ben je al bezig met de nacompetitie" VZV-trainer Edwin Janssen

VZV staat op een knappe derde plaats in de eredivisie, maar moest de laatste weken wel twee nederlagen incasseren. Tegen het lager geklasseerde Velo en Kwiek werd teleurstellend verloren. "Het lijkt erop alsof wij nog niet het hele seizoen de focus kunnen vasthouden. In je achterhoofd ben je al bezig met de nacompetitie. Dan kan je zomaar tegen een nederlaag aanlopen. We hebben in die twee wedstrijden ook heel veel kansen gemist, dus het is tijd dat we weer vertrouwen gaan kweken." Tekst gaat verder onder de foto.

De handbalsters van VZV vieren feest na de onverwachte zege op VOC - Foto: Orange Pictures

"Er is absoluut geen sprake van paniek", vervolgt Janssen zijn verhaal over de mindere reeks van wedstrijden. "Het is nu zaak dat we richting die nacompetitie weer aan ons vertrouwen gaan werken. We gaan zeker weer voor de winst. We spelen dinsdag ook nog de kwartfinale van de nationale beker. Daarom willen we graag een goede prestatie neerzetten en het goede gevoel weer terugkrijgen." Het duel tussen VOC en VZV in sporthal Elzenhagen Zuid in Amsterdam begint morgen om 19.00 uur.