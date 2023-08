Droom komt uit voor nieuwe VZV-trainer Edwin Janssen: "Wilde in het noorden werken”

Je hebt de erfenis van Rolf Schulte overgenomen. Hoe vind je dat club ervoor staat?

Ik heb niets te klagen. Alles is hier goed geregeld. Ik hoef ook niet helemaal opnieuw te beginnen zoals ik dat in het verleden wel moest doen bij mijn vorige club V&L in Geleen. De organisatie staat als een huis. De selectie, de kleding, de hal, de fysieke training, aan alles merk je dat het in orde is. Er is veel aandacht voor alle zaken om het handbal heen en dat is goed.

Vorig jaar moest VZV nog degradatie zien te ontlopen. Wat is het realistische doel voor dit seizoen?

We willen weer de aansluiting met de top 5 halen. Vorig seizoen presteerde VZV onder hun niveau. Als ik kijk naar de spelers die we hebben in de selectie dan hebben we meer dan genoeg talent. De focus is er om om voor de kampioenspoule te gaan. Dat is dus de top 8. Bovendien denk ik dat we gezien de concurrentie er goed voor staan. Maar ik wil dit seizoen ook meer jeugd laten meedoen. Ik ben ook iemand die dat goed kan inpassen. Op korte termijn wil je terug naar de top 5, maar je moet ook denken aan de lange termijn en zorgen voor een goede doorstroom van talenten.