Samenvatting: ijzersterk begin handbalsters VZV bij start degradatiepoule

VZV begon in de eigen sport Sporthal 't Zijveld als favoriet aan het duel tegen de Beekse Fusie Club. In de reguliere competitie had VZV immers al twee keer ruim gewonnen van de Limburgers. Ook in dit duel was het krachts- en kwaliteitsverschil veelvuldig zichtbaar.

Al in de openingsfase nam de ploeg van trainer Rolf Schulte, die na dit seizoen afscheid neemt als trainer bij de eredivisionist, als eerste een voorsprong en gaf deze vervolgens niet meer af. Omdat VZV bij fases zelf ook niet nauwkeurig was, bleef het verschil halverwege slechts drie punten: 15-12.