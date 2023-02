Wegen VZV en Rolf Schulte scheiden aan einde van het seizoen

De 53-jarige Schulte was sinds 2017 in dienst bij VZV. Daarvoor was Schulte trainer van het Purmerendse Vido. In zijn periode bij VZV werd in vier van de vijf jaren Europees handbal gehaald. Dit seizoen gaat het een stuk minder en is de club verwikkeld in de strijd om degradatie.

"We hebben samen met de speelster het huidige seizoen uitvoerig geëvalueerd en daaruit kwam voort dat het merendeel toe was aan nieuw gezicht voor de groep. Uiteraard was Rolf zelf erg teleurgesteld, maar hij zei ook altijd dat een trainer slechts een passant is", vertelt Irene Klaver namens het bestuur van VZV.