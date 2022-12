Handbalsters VZV een ervaring rijker en een illusie armer: "Je hoopt op een stunt maar dat zat er echt niet in''

De handbalsters van VZV zijn inmiddels weer teruggekeerd in Nederland na hun Europa-Cup wedstrijden in Spanje. Gistermiddag verloren de Noord-Hollanders met 35-17 van Atletico Guardes. Ook zaterdag werd er verloren met 37-22. ''De tegenstander was gewoon beter en zijn terecht door, maar het was wel een geweldig avontuur'', vertelt keepster Lisanne Bakker.

Ondanks het grote krachtverschil en de terechte nederlaag heeft de selectie wel genoten van het avontuur. "Het is prachtig om een weekend weg te gaan met zijn allen. Dat gebeurt niet zo vaak in een seizoen. De sfeer in hal in Spanje was ook echt geweldig. We werden op het veld onthaald met vuurwerk. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Het was echt heel anders dan we in Nederland gewend zijn'', aldus Bakker.

Negende plaats

Ook in de Nederlandse eredivisie loopt het nog niet soepel voor de handbalsters. De ploeg uit 't Veld is met zes punten terug te vinden op de negende plaats. "We zijn de competitie niet goed begonnen. We verloren de eerste vier wedstrijden. Ik heb wel het idee dat we steeds beter worden en meer punten gaan pakken. Dit soort Europese tripjes helpen dan ook weer om sterker voor de dag te komen, want je leert hier altijd weer van."

Woensdag pakken de handbalsters de draad weer op. Dan starten zij met trainen voor de wedstrijd tegen SEW die een dag later wordt gespeeld.