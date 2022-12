Europese uitschakeling VZV na een nieuwe zeperd in Europa Cup tegen Atletico Guardes

Het Europese seizoen voor VZV is ten einde. De handbalsters uit 't Veld hadden nog een kleine kans om door te gaan na de 37-22 verliespartij van gisteren. Het werd zojuist 35-17 voor Atletico Guardes, waardoor zij naar de vierde ronde gaan.

De beginfase van de confrontatie tussen VZV en Atletico Guardes was een stuk spannender dan gisteren. De handbalsters namen zelfs brutaal de leiding bij 10-8. De Spanjaarden maakten vervolgens weer gelijk en stonden bij de rust met vijf punten voor: 12-17.

Zo goed als het ging in de eerste helft, zo stortte het na de rust in bij VZV. De marge van de Spanjaarden werd groter en groter. De score ging van 12-23 naar 15-30. De eindstand was 17-35.

De wedstrijd van gisteren eindigde in 22-37, waardoor VZV is uitgeschakeld in de Europa Cup.