'Underdog' VZV gaat proberen Atletico Guardes pootje te lichten in Europa Cup

Handbalclub VZV uit 't Veld is dit weekend in Spanje om de derde ronde van de European Cup te spelen. Club Balonman Atletico Guardes moet verslagen worden om verder te komen. "Zij zijn een stap verder dan wij, dus zij zijn zwaar de favoriet", stelt trainer Rolf Schulte vanuit de spelersbus.

De handbalsters uit West-Friesland waren in oktober te sterk voor het Finse Dicken, waardoor ze nu tegen Atletico Guardes uitkomen. "Dit soort Europese wedstrijden zijn belangrijk voor het leerproces", weet Schulte. "Je doet heel veel ervaring op en het is interessant dat je het spel niet hoeft te maken. Het zou een turbo-boost kunnen geven voor de competitie. In dat opzicht komt deze wedstrijd op een mooi moment."

In de eredivisie staat VZV negende na negen duels. De afgelopen jaren eindigde de ploeg in de top-vier. De handbalploeg heeft vaak ook hoge verwachtingen in Europa. Die zijn inmiddels bijgesteld. Schulte: "We hebben de afgelopen twee jaar te veel in moeten leveren, om in Europa aan te blijven haken. Dat is ook één van de redenen dat we besloten om beide duels in Spanje te spelen."