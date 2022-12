Wielrenner Niki Terpstra neemt afscheid met winst in Zesdaagse: "Het gaat nu relaxter zijn"

Met de winst in de Zesdaagse van Rotterdam heeft wielrenner Niki Terpstra zijn profcarrière in stijl afgesloten. Samen met Yoeri Havik wist het duo vandaag hun leidende positie te behouden. "Op een topsportleven staat altijd druk, want er moet gepresteerd worden. Het gaat nu relaxter zijn", aldus Terpstra over zijn toekomstige leven.

Wielrenner Niki Terpstra werd in het zonnetje gezet tijdens de Zesdaagse van Rotterdam - NH Nieuws

Een paar uur voordat de Zesdaagse begint is de geboren Zaankanter al vroeg in Ahoy. In de catacomben trapt hij zich warm op de rollers. "Ik was toen puur met de koers bezig en niet met de dingen eromheen", vertelt Terpstra.

"Als soigneur ben je inderdaad meer dan een vertrouwenspersoon" Joop Floor

Meer dan een verzorger De afgelopen jaren was Joop Floor de vaste verzorger van Terpstra. Vanaf het begin klikte het en ontstond er een mooie vriendschap. "Als soigneur ben je inderdaad meer dan een vertrouwenspersoon. Dan krijg je gesprekken met elkaar die best ver gaan", vertelt Floor. "Joop stond altijd voor mij klaar. In goede en vooral in slechte tijden. Dan weet je wel wat je hebt aan mensen", laat Terpstra weten. NH Sport was zaterdag aanwezig in Ahoy en maakte de bovenstaande reportage.