Volgende ronde Europa Cup is moeilijke opgave voor VZV na harde nederlaag

VZV heeft de eerste wedstrijd in de Europa Cup tegen Atletico Guardes ruim verloren. Mede door een slechte eerste helft stapten de handbalsters uit 't Veld met 37-22 van het veld. Daardoor lijkt de terugwedstrijd van morgen een formaliteit.

Trainer Rolf Schulte had gisteren al voorspeld dat het een moeilijk verhaal zou worden voor VZV. Die voorspelling kwam uit, want Atletico Guardes stond snel met 9-1 voor tegen de West-Friezen. De marge werd vervolgens zelfs uitgebreid naar vijftien punten (22-7). VZV kwam nog terug, waardoor het 22-10 bij de rust was.