Handbalclub VZV vindt in Edwin Janssen de opvolger van coach Rolf Schulte

Janssen komt na dit seizoen over van V&L, waar hij in middels aan zijn vierde seizoen bezig is als hoofdcoach. Ook tussen 2010 en 2015 was hij werkzaam bij de club uit Geleen. Met V&L eindigde hij dit seizoen als achtste in de reguliere competitie, waardoor de Limburgers zich plaatsten voor de kampioenspoule. Daarin treft het VOC, Velo en Volendam.

Eind februari werd bekend dat de wegen van VZV en Rolf Schulte na dit seizoen scheiden. De 53-jarige Schulte is sinds 2018 in dienst van de Noord-Hollandse handbalclub. Onder zijn leiding eindigde VZV alle seizoenen in de topvier van de competitie en werd Europees handbal bewerkstelligd. Dit seizoen gaat het beduidend minder en strijdt VZV tegen degradatie.