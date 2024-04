In degradatienood verkerend HV Volendam neemt per direct afscheid van Zsigmond Makay

"We wisten dat het een moeilijk seizoen zou zijn, met een jonge ploeg in opbouw naar volgend jaar. Nu willen we alles eraan doen om in de eredivisie te blijven. Of het effect gaat hebben, moeten we nog zien. Uiteindelijk moeten de meiden zelf wedstrijden winnen", vertelt Jenny Hoogland, namens de Topsportcommissie van HV Volendam op de clubwebsite.

Volendam heeft de huidige assistent-trainer Maurits van Buren naar voren geschoven om het seizoen af te maken en de club te behoeden voor degradatie. Met nog twee speelronden te gaan heeft hekkensluiter Volendam 4 punten. Dit zijn er net zoveel als E&O en één minder dan PSV. Volendam speelt de resterende duels nog tegen deze rechtstreekse concurrenten.

Reactie Makay

Zsigmond Makay, die twee jaar in dienst was bij Volendam, laat weten zijn voortijdige vertrek te begrijpen. "Helaas werkt het in de sport zo. De groep en ik kregen het niet goed op gang en de club heeft met ons gesproken. We hebben geconcludeerd dat onze wegen gaan scheiden. Het was natuurlijk al ons laatste seizoen en dat wisten we. Dat het vroegtijdig moet eindigen is natuurlijk vervelend. Uiteraard wensen we de dames en de club het allerbeste."

Eind februari maakt HV Volendam al bekend dat met ingang van volgend seizoen voormalig international Debbie Bont de nieuwe hoofdtrainer zou worden.