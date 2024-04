Uitspraak in 'krantje' heeft verrassende overwinning handbalsters VZV als gevolg

Door de overwinning op Venlo klimt VZV naar de eerste plek in Groep B van de play-offs. Aanstaande donderdag nemen VZV en Venlo het weer tegen elkaar op, dan in Limburg. "Als je donderdag weer zou kunnen stunten, doen we goede zaken voor de finale." Toch wil Janssen nog niet al te ver vooruit kijken. "Laten we eerst maar genieten van vanavond. Ik pak wel een biertje."

Samen met zijn vrouw stapt Janssen zaterdagavond nog in de auto richting Zuid-Limburg. Maandagochtend wacht daar een nieuwe krant op hem, één waarvan hij het sportkatern al nagenietend door zal nemen.

Wat er met hét 'krantje' is gebeurd? "Uiteindelijk hebben we gehoord dat het krantje in de papegaaienkooi is beland", sluit Van der Geest af.