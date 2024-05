Scorende Ajacied Kenneth Taylor ruilt 'zijn cluppie' niet zomaar in

"We zien de laatste wedstrijden als finales", is het politiek-correcte antwoord van Kenneth Taylor in de perskamer van FC Volendam. De middenvelder uit Heiloo scoorde tweemaal en speelde zodoende een belangrijke rol in de winst op de Palingboeren. Ook ging hij nog even kort in op zijn toekomst. "Ik ga mijn cluppie sowieso niet zomaar voor iets inruilen."

De ruime overwinning zorgde ook voor wat Amsterdamse humor bij John van 't Schip. De trainer gaf gevat antwoord op een vraag wanneer hij voor het laatst ontspannen op de bank zat. "Gisteravond nog in mijn eigen huis."