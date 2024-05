Onvermijdelijke degradatie FC Volendam is een feit

Het hing al maanden in de lucht, maar FC Volendam is officieel gedegradeerd. De Palingboeren verloren de derby van Ajax in eigen huis met 1-4. En zo zakken de Volendammers na twee seizoenen op het hoogste niveau weer terug naar de eerste divisie. Voor de Amsterdammers scoorden Kenneth Taylor (2x), Chuba Akpom en Brian Brobbey. En Benaissa Benamar maakte de eretreffer voor de thuisploeg.