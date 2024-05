Zwaar jaar voor FC Volendam en Ajax-fan Henk de Boer: "Te hard gelachen"

"We hebben te hard gelachen de afgelopen paar jaar", geeft Henk de Boer aan over de situaties van FC Volendam en Ajax. De palingboeren staat op het punt van degraderen en de Amsterdamse recordkampioen draait een historische slecht seizoen. "We wonnen in Bernabéu van Real Madrid, daarna tikten we Ronaldo van Juventus er even uit. Vervolgens promoveerden we met FC Volendam en Robert Mühren schoot er zo'n veertig doelpunten in. Het kon allemaal niet op en nu krijgen we de deksel op onze neus."