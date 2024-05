Jongensdroom om tegen Ajax te spelen voor wonderbaarlijk snel herstelde Volendammer Milan de Haan

Wel stond Xavier Mbuyamba op het veld. De verdediger gaf onlangs aan dat hij kampt met hartritmestoornissen. Nu hij voorzien is van een defibrillator hoopt hij dit seizoen nog minuten te maken. Tegen Ajax is hij er in ieder geval nog niet bij.

Snel herstel

Ook Milan de Haan stond een tijdje buitenspel wegens een afgescheurde enkelband. Zijn voet moest zelfs even in het gips, maar binnen vier weken keerde hij weer terug binnen de lijnen. "De fysiotherapeut verbaasde zich over mijn snelle herstel." Vorige week tegen Sparta viel hij een half uur in, of hij morgen start tegen Ajax is nog onduidelijk.

Tekst loopt door onder de video.