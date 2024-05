Wim Jonk haalt uit naar RvC FC Volendam: 'De fundamenten waren verrot'

Uit het artikel in het dagblad blijkt dat het vertrek Jonk en de daaropvolgende arbitragezaak niet in de koude kleren is gaan zitten. "Dat was pijnlijk en voelde onrechtvaardig. Maar je hebt geen tijd om daarbij stil te staan. Je zult je moeten verweren. We hebben wel steeds ons recht gekregen en pas achteraf zie je scherp hoe absurd het was", aldus Jonk.

Machtsgreep

De 49-voudig international laat tevens weten geen spijt te hebben van het solidair verklaren met het bestuur van Jan Smit. "Wij hebben steeds gezegd: als het hervormingsplan wordt afgeschoten, dan vertrekken wij aan het einde van het seizoen, want dan gaat deze club stagneren. We hadden alleen niet verwacht dat de raad van commissarissen midden in het seizoen een machtsgreep zou plegen. Het statement is gebruikt om ons er direct uit te werken en daarmee hebben de commissarissen bewust een bom onder dit seizoen gelegd. "