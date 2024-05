Verdriet en realisme bij Volendams kind van de club Calvin Twigt : "Ik hou van deze club"

"Dit is het laatste duwtje geweest naar degradatie en dat doet me wel wat", vertelt een teleurgestelde Calvin Twigt, al was er ook realisme aanwezig bij de middenvelder van FC Volendam. "We waren gewoon niet goed genoeg."

Iets dat trainer Michael Dingsdag ook constateerde. Hij verving de zieke Regillio Simons als aanspreekpunt voor de media. "Vandaag is het officieel, maar we zijn niet vandaag gedegradeerd. Elke week maakte een andere speler wel weer een foutje."