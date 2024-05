AZ verslaat FC Twente en blijft dromen van Champions League

De opdracht van AZ was duidelijk om Twente nerveus te maken in de strijd om plek drie. Er moest gewonnen worden, waardoor trainer Maarten Martens voor dezelfde namen koos als tegen NEC. Dat betekende dat Mees de Wit opnieuw de voorkeur kreeg boven David Møller Wolfe. De keuze van Martens had niet het gewenste effect. Integendeel, de Tukkers namen brutaal de leiding in de openingsfase.

Daan Rots zorgde met een splijtende pass voor chaos in de verdediging van AZ. Ricky van Wolfswinkel vond met zijn pass Naci Ünüvar en hij schoot op Mathew Ryan. Sem Steijn tikte de rebound in het doel: 0-1. Aan de andere kant kon AZ alleen gevaarlijk worden via een afstandsschoten van Ruben van Bommel en Yukinari Sugawara. Tussendoor had het geluk dat Ünüvar vol op Ryan schoot uit kansrijke positie.

