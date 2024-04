Zakelijk AZ verslaat NEC en houdt zicht op plek drie

Vroeg in de tweede helft leek AZ het duel al te beslissen. Vangelis Pavlidis schoot onberispelijk raak, al dacht NEC dat hij daarvoor buitenspel stond. De VAR keek het doelpunt na en beoordeelde dat dat niet het geval was. Voor de Griek betekende dat treffer 27 in de eredivisie. Hij staat daarmee weer gelijk in het topscorersklassement met PSV'er Luuk de Jong.

Het duurde tot de slotfase voor NEC zich aanvallend liet zien. Een stiftje van Mees Hoedemakers werd net over het doel getikt door Ryan. De Australiër moest in de slotfase nogmaals redden op een vrije trap van Chery. Verder dan dat konden de Nijmegenaren niet meer komen, ondanks de zes (!) minuten durende blessuretijd. Via invaller Ernest Poku werd het zelfs nog 0-3.

Door de driepunter houdt AZ de druk op FC Twente en plek drie hoog. Het verschil is vijf punten in aanloop naar de confrontatie van volgende week op Bevrijdingsdag (5 mei). De aftrap is 16.45 uur in Alkmaar en dat duel kun je uiteraard live volgen in NH Sport op de radio.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Penetra, Bazoer, M. De Wit (Møller Wolfe/90); Mijnans, D. De Wit, Belic (Dantas/75); Sadiq (Poku/90), Pavlidis, Van Bommel (Van Brederode/81)