Glunderende gezichten: zieke kinderen krijgen bezoek van AZ-spelers in ziekenhuis

Aan het begin van de kindermiddag worden ook de vernieuwde AZ-gordijnen onthuld in de Aletta Jacobszaal. Hier kunnen jonge patiënten toch de wedstrijden volgen van AZ. Ruim tien jaar geleden tovert het ziekenhuis de zaal voor het eerst om tot fanroom tijdens wedstrijden.

AZ-trainer Maarten Martens is in die tijd nog speler en had de eer om de ruimte te openen. Nu zoveel jaar later is de trainer trots dat het ziekenhuis dit nog altijd doet voor de patiënten. "Een groot compliment voor het ziekenhuis en de vrijwilligers. Het is fantastisch dat patiënten op deze manier onze wedstrijden kunnen bekijken", zegt Martens.