Drie vlak voor twee minuten stilte op Dam opgepakte arrestanten weer vrij

De mannen horen bij een groepje dat ook vorig jaar aandacht vroeg voor de situatie daar. Een van werd aangehouden toen hij een spandoek wilde laten zien. De twee andere betogers bleven volgens hun advocaat stil tijdens de twee minuten stilte om 20.00 uur.

"Mijn cliënten keren zich tegen de financiële steun die de EU en Nederland geeft aan de Oegandese president Yoweri Museveni", zei Jebbink eerder. "Zij noemen het hypocriet dat de Nederlandse koning en premier tijdens de herdenking pretenderen dat een genocide zoals in de Tweede Wereldoorlog nooit meer zou kunnen voorkomen, terwijl Museveni wordt gesteund."

Jebbink zei gisteren te betwijfelen of de aanklacht tegen de mannen kan worden bewezen. "Het lijkt er bijvoorbeeld op dat twee van hen überhaupt niets verwijtbaars hebben gedaan."

Andere aanhoudingen

Kort na het stiltemoment werd een 24-jarige man uit Nijmegen aangehouden op de Dam. De politie had een melding gekregen dat de man via een TikTok-livestream zou hebben gezegd dat hij de orde wilde verstoren. Het is niet duidelijk of hij nog vastzit.

De politie pakte gistermiddag een 41-jarige man op om opruiende teksten die hij op sociale media had gezet over de herdenking op de Dam. Volgens De Telegraaf gaat het om Rachid El Ghazaoui, beter bekend als rapper Appa. Gisteravond laat mocht hij het politiebureau weer verlaten.