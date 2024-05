Oorverdovend stil: zo herdacht Schiphol met twee minuten stilte

Het is een onwerkelijke situatie: vliegtuigen die midden op de taxibaan stoppen met taxiën of in de lucht moeten blijven wachten omdat ze niet mogen landen. Bagagebanden die stilstaan en passagiers die moeten wachten met inchecken. Eén keer per jaar is het op Schiphol oorverdovend stil: op 4 mei om 20.00 uur.