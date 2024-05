Dodenherdenking in hele provincie rustig en waardig verlopen

Vanwege die angst werden er in de hoofdstad extra maatregelen genomen. Zo waren er maar 10.000 toeschouwers toegestaan op de Dam, dit waren er uiteindelijk zo'n 4000. Zij moesten zich vooraf aanmelden en werden gefouilleerd.

Er zijn wel twee aanhoudingen verricht. Voorafgaand aan de herdenking in Amsterdam is een 41-jarige man gearresteerd door de politie. Hij heeft op sociale media opruiende berichten geplaatst over de Nationale Herdenking op de Dam. Volgens De Telegraaf gaat het om Rachid El Ghazaoui, beter bekend als rapper Appa. Hij uitte zich op Instagram vaak solidair met de Palestijnen in Gaza.

Vlak voor de twee minuten stilte werd een ander opgepakt vlak bij de Dam. Volgens een woordvoerder van de politie haalde de demonstrant een spandoek tevoorschijn dat diegene wilde laten zien. Vanwege de maatregelen was dit verboden. De demonstrant vroeg aandacht voor de politieke situatie in Oeganda.

'Ieder mens is kostbaar'

In Amstelveen maakten vijf geloofsleiders een statement tegen discriminatie, haat en geweld. Op het lint van de gezamenlijke krans die zij legden stond de tekst 'ieder mens is kostbaar' geschreven.

Burgemeester Tjapko Poppens lichtte het initiatief toe in zijn toespraak: "Het is een oproep om te herdenken vanuit het besef dat ieder mens evenveel waard is, ongeacht geloof, overtuigingen, achtergrond, geaardheid of wat dan ook. Het is een vervolg op hun gezamenlijke verklaring van afgelopen najaar waarin zij stelden dat wij vreedzaam kunnen samenleven in Amstelveen en dat geweld nooit een oplossing is."

Stille tocht Overveen

In Overveen waren veel mensen op de been voor een stille tocht. De deelnemers liepen richting de Eerebegraafplaats. Ook dat verliep, ondanks de regen, rustig en waardig.