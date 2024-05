Geloofsleiders maken statement tegen haat tijdens Amstelveense Dodenherdenking

Burgemeester Tjapko Poppens lichtte het initiatief toe in zijn toespraak: "Het is een oproep om te herdenken vanuit het besef dat ieder mens evenveel waard is, ongeacht geloof, overtuigingen, achtergrond, geaardheid of wat dan ook. Het is een vervolg op hun gezamenlijke verklaring van afgelopen najaar waarin zij stelden dat wij vreedzaam kunnen samenleven in Amstelveen en dat geweld nooit een oplossing is."

Geloofsleiders Saeed Ahmad Jatt (moslimgemeenschap), Hans Groenewoudt (Joodse gemeenschap), Johan Verboom (Crossroads International Church), Jelle Schneiders (protestantse kerk) en Ad Verkleij Heilige Mariaparochie waren aanwezig om de krans te leggen.