Halsema spreekt op Holocaustherdenking en waarschuwt voor hedendaags antisemitisme

Burgemeester Femke Halsema sprak vanmiddag tijdens de Nationale Holocaust Herdenking in het Wertheimpark, in Amsterdam. Tijdens haar toespraak benadrukte Halsema dat de verschrikkingen van de Holocaust dienen als een waarschuwing voor de hele mensheid. "Nu en in de toekomst, over de gevolgen van haat, uitsluiting, racisme en discriminatie, van wie dan ook."

De herdenking begon vanochtend met een stille tocht vanaf het stadhuis naar het Nooit Meer Auschwitz monument in het Wertheimpark. Ook werden er kransen gelegd. Daarna volgden verschillende toespraken, van onder andere voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Jacques Grishaver, demissionair premier Mark Rutte en burgemeester Halsema.

'Vergeet ons niet'

In haar toespraak citeerde Halsema Auschwitz-overlevende Primo Levi, bekend van zijn boek 'Is dit een mens'. "Auschwitz is buiten ons, maar hangt overal om ons heen, in de lucht. De plaag is verdwenen, maar de besmetting blijft aanwezig en het zou dwaas zijn om het te ontkennen." Levi zou, volgens de Amsterdamse burgemeester, vandaag hier geen één woord van terugnemen en verwees daarbij naar zijn woorden: "Afwijzing van menselijke solidariteit, stompzinnige en cynische onverschilligheid voor het lijden van anderen en bovenal, aan de basis van alles, een overweldigende golf van lafheid, een kolossale lafheid die zich vermomt als strijdbare deugd, liefde voor het land en geloof in een idee."



Een paar maanden terug bracht Halsema zelf, in gezelschap van 17 Amsterdamse jongeren, een bezoek aan Auschwitz. Daar werd naar eigen zeggen al haar voorafgaande kennis ontdaan van alle abstractie. "Bergen menselijk haar, opgehoopte pannen, kluwen brillen en stapels schoenen en koffers: oog in oog met de resten van mensen die vernietigd zijn. Ook na bijna tachtig jaar blijft het zoeken naar de juiste woorden. Woorden die recht doen aan het leed van de slachtoffers. De allerlaatste bezittingen die daar bewaard zijn, roepen ons toe: 'vergeet ons niet'."

Toenemend antisemitisme

Ook haalt Halsema het oplaaiende antisemitisme in ons land, en de stad, aan: "De volkerenmoord op joden, Roma en Sinti is met niets in de geschiedenis vergelijkbaar. Maar zij is een waarschuwing voor de hele mensheid, nu en in de toekomst, over de gevolgen van haat, uitsluiting, racisme en discriminatie, van wie dan ook."

Volgens de burgemeester is er dan ook maar één enkel moreel kompas: "Dat kompas is, dat we ons in onze verhouding tot de ander, altijd die ene vraag moeten blijven stellen: Is dit een mens?"