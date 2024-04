Joodse zaalvoetbalclub Maccabi vreest voor voortbestaan door antisemitisme

Reactie gemeente Amsterdam

"Iedereen in onze stad moet zich vrij en veilig kunnen voelen en het is vreselijk dat de spelers van zaalvoetbalclub Maccabi te maken hebben met agressie en antisemitisme. We zijn hiervan op de hoogte en staan ook in contact met de club en de knvb. We bekijken per wedstrijd op welke manier we ondersteuning kunnen bieden. Daarnaast nemen wij ook contact op met de andere clubs in de competitie om de situatie toe te lichten en te vragen extra alert te zijn om ervoor te zorgen dat de wedstrijden in een goede sfeer en zonder incidenten verlopen.”