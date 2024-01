Aandacht voor antisemitisme bij herdenking Holocaust: "Ik durf niet met keppeltje over straat"

Honderden mensen kwamen vandaag bijeen bij de herdenking van de Holocaust bij het Auschwitz-monument in Amsterdam. Verschillende sprekers haalden vandaag de oorlog in het Midden-Oosten en het opkomende antisemitisme aan. "De onbezonnenheid waar ik jaren geleden op hoopte, is nog steeds geen realiteit", vertelt voorzitter van Auschwitzcomité Jacques Grishaver.

Een aanwezige vrouw vindt het belangrijk om vandaag stil te staan bij de geschiedenis van de Holocaust. "Mijn man is Joods. Zijn moeder en nog meer familieleden zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog."

Relevant en nodig

Onder de sprekers is ook Max Arpels Lezer. Als klein jongetje overleefde hij de Holocaust. 'We krijgen je nog wel, rotjoodje van nummer 58', werd er tegen hem geroepen in de oorlog en tijdens het voetballen op straat. Hij maakt zich veel zorgen over de toekomst. "Komen de dertiger jaren van de vorige eeuw terug?", vraagt hij zich af.

Ook andere sprekers uiten hun zorgen. Demissionair minister-president Mark Rutte en burgemeester Femke Halsema halen het de oorlog in het Midden-Oosten en het toenemende antisemitisme aan.

Volgens voorzitter van het Auschwitzcomité Jacques Grishaver is een dag en herdenking als vandaag nog steeds zeer relevant en nodig. Hij had gehoopt dat de veiligheid van joden inmiddels geen onderwerp van gesprek meer zou zijn. Toch spreekt hij ook zijn hoop uit: "Dat u hier allemaal staat geeft ons vertrouwen dat we dit voor altijd zullen blijven herinneren."