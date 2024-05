Dodenherdenking op de Dam: wat mag er nou wel en wat niet?

Bezoekers hebben bij hun reservering ook een tijdslot meegekregen en moeten voor een bepaalde tijd binnen zijn. Bij de ingangen hoeft geen ID-kaart getoond te worden, een toegangsbewijs is genoeg.

Vlagverbod en fouilleren

Er is op de Dam een verbod op vlaggen, borden en geluidsversterkende apparaten. Vanwege dat verbod wordt iedereen bij binnenkomst gefouilleerd. Die fouillering bestaat uit 'het oppervlakkig aftasten van kleding' en het kijken in tassen. Beveiligers kunnen ervoor kiezen om de kleding verder te onderzoeken. Bijvoorbeeld door het open te ritsen.

T-shirts

Burgemeester Halsema zei vrijdag in gesprek met AT5 dat groepen die allemaal hetzelfde T-shirt met een bepaalde boodschap – bijvoorbeeld Free Palastina – dragen, ook geweigerd kunnen worden. "Omdat dat aanleiding kan geven tot wanordelijkheden", zei Halsema daarover. "Er kunnen vijftig mensen dat van plan zijn, maar dat kan andere mensen zwaar emotioneren. Het kan aanleiding tot onrust of paniek, daarom is het niet toegestaan."

Volgens een woordvoerder van de burgemeester zijn de regels rondom T-shirts alleen bedoeld voor grote groepen en dus niet voor individuen.

Regels voor omwonenden

Ook bewoners die aan het plein wonen moeten zich aan bepaalde regels houden, regels die bij eerdere herdenkingen ook al golden. Zo is het verplicht om alle ramen naar het plein toe tijdens de herdenking te sluiten. Ook is het verboden om op dat moment op een balkon of dakterras te staan.

Winkels, horecazaken en andere bedrijven in de buurt van de Dam moeten om 16.30 uur sluiten. Hotels en hostels hoeven zich niet aan die regel te houden.

Demonstraties

De extra maatregelen komen voort uit een analyse van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de politie werd twee weken geleden geconcludeerd dat er een kans bestaat op spontane protestacties of demonstraties, vanwege de oorlog tussen Israël en Hamas. Meerdere pro-Palestijnse organisaties hebben overigens laten weten dat ze niet van plan zijn om te demonstreren.

Op dit moment is er een demonstratie aangemeld bij de gemeente: de linkse activist Frank van der Linde wil demonstreren tegen PVV’er en voorzitter van de Tweede Kamer Martin Bosma. Van der Linde heeft de demonstratie ingediend bij de gemeente Amsterdam. Op de Dam mag hij niet staan, zegt Halsema. Van der Linde heeft in plaats daarvan een plek op de Torensluis bij het Singel toegewezen gekregen. Van der Linde heeft aangegeven toch naar de Dam te willen om Bosma de rug toe te keren.