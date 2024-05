Jong AZ snijdt zichzelf in de vingers tegen MVV: "Onze instelling was onacceptabel"

Jorn Berkhout maakte namens Jong AZ de 2-2 en na die gelijkmaker leken de Alkmaarse talenten erop en erover te gaan. Uiteindelijk viel in de slotfase alsnog de derde tegentreffer. "We hadden veel de bal, maar je koopt er niks voor. Je staat met lege handen. Dat is de harde realiteit. De volgende wedstrijd moeten het weer drie punten worden. Dit is heel zonde."

De laatste wedstrijd van het seizoen voor Jong AZ is de uitwedstrijd tegen de leeftijdsgenoten van Jong Ajax. De aftrap in Amsterdam op vrijdag 10 mei is om 20.00 uur. Dat duel kun je uiteraard live volgen bij NH Sport op NH Radio.